Ein jüngerer Ehepartner macht Männer und Frauen glücklicher, doch nicht auf Dauer. Zu diesem Ergebnis kommen Wang-Sheng Lee von der Deakin University in Australien und Terra McKinnish von der University of Colorado anhand von Befragungen von mehreren tausend australischen Haushalten im Zeitraum von 2001 bis 2013. Wie sie in ihrer Studie im "Journal of Population Economics" berichten, sind Männer und Frauen mit jüngerem Partner zu Anfang der Ehe wesentlich zufriedener als solche, die eine gleichaltrige oder ältere Person geheiratet haben. Allerdings sinkt bei Paaren mit einem deutlichen Altersunterschied die Zufriedenheit im Lauf der Zeit viel stärker als bei gleichaltrigen Paaren – insbesondere wenn die finanzielle Situation des Paares schlechter wird.

In den meisten Ehen ist der Mann ein paar Jahre älter als die Frau – warum, ist bislang nicht genau geklärt. Theoretische Modelle gehen oft davon aus, dass Männer jüngere Frauen wegen ihrer vermeintlich höheren Fruchtbarkeit aussuchen. Tatsächlich aber zeigen Untersuchungen zum Beispiel auf Onlinedating-Portalen oder beim Speeddating, dass beide Geschlechter gleichaltrige Partner bevorzugen. Die Untersuchung von 7682 Haushalten scheint ihnen dabei Recht zu geben: Langfristig sind gleichaltrige Ehen glücklicher – vor allem in schweren Zeiten. Dabei zeigt sich, dass das zusätzliche Glück durch einen jüngeren Partner innerhalb von etwa sechs bis zehn Jahren schwindet, heißt es in der Untersuchung.