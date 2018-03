Dinosaurier werden wohl nicht wiederauferstehen

Weitgehend einig sind sich Fachleute darin, dass die Dinosaurier wohl nicht wiederauferstehen werden. Denn in den Fossilien dieser Tiere ist die DNA im Laufe der Jahrmillionen in winzige Bruchstücke zerfallen, die sich nach heutigem Wissen nicht erneut zu einem kompletten Genom zusammensetzen lassen. Zumindest das Erbgut der Verschwundenen braucht man aber, um auch nur an eine Rückkehr denken zu können. Das beschränkt die Auswahl der Wiederauferstehungskandidaten schon einmal auf jene, die noch nicht länger als einige tausend Jahre ausgestorben sind. Denn bei denen besteht zumindest die Chance, die nötigen DNA-Sequenzen wieder zu rekonstruieren. Noch besser ist es jedoch, wenn sogar intakte Zellen erhalten geblieben sind. Dann halten Wissenschaftler eine Wiederauferstehung durch Klonierung für möglich.

Am weitesten gediehen sind solche Versuche bisher beim Pyrenäen-Steinbock. Dieses im Spanischen als "bucardo" bekannte Huftier war jahrtausendelang durch das Grenzgebirge zwischen Spanien und Frankreich geklettert – bis ihm die Gewehre der Jäger, die Konkurrenz durch weidendes Vieh und allerlei Krankheiten immer mehr zu schaffen machten. Zwar wurde die Unterart des Iberischen Steinbocks 1918 unter Schutz gestellt, doch die Bestände erholten sich nicht. 1989 schätzten Wissenschaftler das gesamte Vorkommen lediglich auf etwa ein Dutzend Tiere im spanischen Nationalpark Ordesa y Monte Perdido. Zehn Jahre später war davon nur noch ein einziges Weibchen namens Celia übrig, das im Jahr 2000 von einem Baum erschlagen wurde. Damit war der "bucardo" offiziell ausgestorben.

Allerdings hatte man Celia 1999 ein paar Zellen aus dem Ohr entnommen und eingefroren. Vielleicht gab es ja eine Chance, daraus einen Pyrenäen-Steinbock zu klonen? Ein Team um José Folch vom spanischen Forschungszentrum Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón in Saragossa hat einen solchen Versuch unternommen. Die Forscher haben die Zellkerne aus Celias Zellen entnommen und in kernlose Eizellen von Ziegen eingeschleust. Diese Zellen wurden dann Leihmüttern eingepflanzt – zunächst mit wenig Erfolg. Die meisten Weibchen wurden entweder überhaupt nicht trächtig oder erlitten Fehlgeburten. Dann aber trug eine aus Steinbock und Ziege gekreuzte Leihmutter ihr Kitz aus. Am 30. Juli 2003 kam Celias Klon per Kaiserschnitt zur Welt. Allerdings starb das Kitz schon nach ein paar Minuten an einem Lungenschaden.

Magenbrüterfrosch-Gewebe in Gefriertruhe

Bis zur Geburt eines voll entwickelten Jungtieres sind Wissenschaftler bisher noch bei keiner anderen ausgestorbenen Art oder Unterart gekommen. Dabei hat es durchaus schon weitere Versuche in dieser Richtung gegeben. So haben sich Wissenschaftler um Michael Archer von der University of New South Wales in Sydney des Südlichen Magenbrüterfrosches angenommen. Diese australischen Amphibien waren vor allem für ihre exzentrische Familiengründung bekannt: Die Weibchen entließen zunächst eine Wolke von Eiern ins Wasser, die von den Männchen befruchtet wurde. Anschließend verschluckte die werdende Mutter ihren Nachwuchs, ließ ihn in ihrem Magen zu fertigen Fröschchen heranreifen und spuckte ihn dann wieder aus.

Sowohl der Südliche als auch der verwandte Nördliche Magenbrüterfrosch aber ist Mitte der 1980er Jahre ausgestorben und hat dieses auch aus medizinischer Sicht interessante Talent mit ins Grab genommen. Doch damit wollten sich Michael Archer und seine Kollegen nicht abfinden. Schließlich verfügten sie über Gewebeproben der südlichen Art, die schon seit den 1970er Jahren in einer konventionellen Gefriertruhe gelegen hatten. Auch in diesem Fall versuchten die Forscher, die Zellkerne aus den Proben in die entkernten Eizellen einer verwandten Froschart einzuschleusen. Einige der so manipulierten Eizellen begannen tatsächlich, sich zu teilen. Im Jahr 2013 konnte das Team nach fünf Jahren Arbeit immerhin frühe Entwicklungsstadien von Embryonen mit der DNA der Magenbrüterfrösche vorweisen. Auch die lebten allerdings nur wenige Tage; ein fertiger Frosch wurde nicht daraus.

Noch komplizierter und langwieriger wird die Sache, wenn es von einem Rückkehrkandidaten keine gut erhaltenen Zellen zum Klonen mehr gibt. Und das ist keineswegs nur bei jenen der Fall, für die das Aus schon vor Jahrtausenden kam, sondern bei den meisten ausgestorbenen Arten. So wurden die letzten frei lebenden Tasmanischen Tiger erst Anfang des 20. Jahrhunderts getötet. Damit endete die Geschichte des größten Raubtiers, das in der jüngeren Erdgeschichte durch Australien streifte. Die wegen ihres hundeähnlichen Aussehens auch Beutelwölfe genannten Jäger waren noch vor 120 000 Jahren fast auf dem gesamten Kontinent auf Beutefang gegangen. Sie hatten Kängurus und anderen kleineren Säugetieren aufgelauert oder sie mit ihrem feinen Spürsinn über weite Strecken verfolgt.

Erbgut des Beutelwolfs im Museum

Doch als vor 5000 bis 6000 Jahren im Schlepptau des Menschen immer mehr Hunde auf dem fünften Kontinent auftauchten, gerieten Benjamins Artgenossen in massive Schwierigkeiten. Verwilderte Haushunde, die so genannten Dingos, machten ihnen zunehmend Konkurrenz – und erwiesen sich meist als die Stärkeren. Vor gut 2000 Jahren war der Beutelwolf vom australischen Festland verschwunden.

Was ihm blieb, war ein Refugium auf Tasmanien. Doch obwohl die Insel bis heute dingofreie Zone ist, sollte er auch dort keine Zukunft haben. Denn die europäischen Siedler sahen in ihm eine Gefahr für die boomende Schafzucht. Die Regierung setzte Abschussprämien aus, zwischen 1888 und 1905 mussten jedes Jahr rund 100 Tiere ihr Leben lassen. Noch mehr ließ sich verdienen, wenn man ein Weibchen mit Jungtieren einfing und an einen Zoo verkaufte. Und so schrumpften die Bestände immer weiter, bis der Tasmanische Tiger schließlich Geschichte war.