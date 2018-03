Jahrelang quälten ihn diese Bilder: Wenn sich die Aufzugtüren bei der Arbeit öffneten, stellte er sich vor, wie brennende Menschen herausstürzten, wie ihre Schreie die Lobby erfüllten. Ganz so, wie es Menschen am 11. September 2001 in New York erlebt hatten. Nur: Der Mann, den wir in diesem Text Martin Wheeler nennen wollen, war an diesem Tag gar nicht in dem brennenden World Trade Center. Dafür behandelte der klinische Psychologe in den Jahren nach dem Unglück Patienten mit Posttraumatischer Belastungsstörung, die den einstürzenden Twin Towers entkommen waren, aber die schrecklichen Bilder nicht mehr loswurden. Und im Zuge der langen und quälenden Gespräche gruben sich die Erinnerungen seiner Patienten auch in Wheelers Gedächtnis ein. Im Alltag drängten sie sich in seine Gedanken, im Schlaf kehrten sie in Form von Albträumen wieder. Er erlebte die ersten Panikattacken seines Lebens.

Der klinische Psychologe ist nicht allein. Zwar kommt ein großer Teil derer, die regelmäßig mit traumatisierten Mitmenschen konfrontiert werden, recht gut damit klar. Doch einigen geht es wie Wheeler. In den vergangenen Jahren mehrten sich Hinweise darauf, dass auch Therapeuten, Notfallhelfer, Polizisten oder Angehörige, die mit Kriegsveteranen, Verletzten, Drogensüchtigen oder sexuell missbrauchten Menschen zu tun haben, allein auf Grund dessen ebenfalls Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung entwickeln können. Sie werden von so genannten Intrusionen – Bildern, Flashbacks und Albträumen – heimgesucht, durchleben die schrecklichen Ereignisse also wieder und wieder – obwohl es gar nicht ihre eigenen Erlebnisse sind. Sie befinden sich permanent in einem Alarmzustand, hervorgerufen durch stressbedingte Übererregung, leiden unter Schlafstörungen und fühlen sich hoffnungslos.

Für eine indirekte Traumatisierung genügt es, wenn jemand von den Details eines Traumas erzählt bekommt – aus zeitlicher Distanz und ohne direkte sinnliche Eindrücke vom eigentlichen Ereignis.

Die fünfte Ausgabe des amerikanischen Psychiatrie-Diagnosemanuals DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) hat mittlerweile darauf reagiert. Für die Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung bedarf es nicht mehr eines direkten Kontakts mit einem traumatischen Ereignis; man muss also nicht mehr vor Ort dabei gewesen sein, ob als Opfer oder Zuschauer. Es genügt nun, wenn jemand von den Details eines Traumas erzählt bekommt. In der Fachliteratur wird das Phänomen unter verschiedenen Labels erforscht, eines davon ist die "Sekundäre Traumatisierung": eine Traumatisierung, die aus zeitlicher Distanz und ohne direkte sinnliche Eindrücke vom eigentlichen Ereignis entsteht. Je nach Studie und untersuchter Gruppe, etwa Therapeuten, Sozialarbeiter oder Angehörige, bewegen sich die Risiken für eine solche indirekte Traumatisierung meist zwischen 10 und 20 Prozent.

Eine Studie von 2013 kam zu dem Ergebnis: Unter mehr als 200 Menschen, die Angehörige des Militärs psychologisch oder psychosozial betreuten, erfüllte fast jeder fünfte die Kriterien einer Sekundären Traumatisierung. Eine weiterführende Analyse offenbarte zudem, dass die Zahl der Symptome wie Intrusionen oder stressbedingte Übererregung bei den Probanden ähnlich hoch war wie bei Rettungshelfern, Sozialarbeitern oder Drogenberatern. Und Forscher um die Psychologin Tamara Thomsen von der Universität Hildesheim stuften anhand von Antworten von rund 300 Traumatherapeuten auf einem Onlinefragebogen jeden fünften als moderat und jeden zehnten als schwer indirekt traumatisiert ein.