Es hat gedauert herauszufinden, wie sich Europas Genpool seit der vor schätzungsweise 12 000 Jahren aus dem Nahen Osten einsickernden "neolithischen Umwälzung" verändert hat – allmählich gewinnt die Wissenschaft aber doch ein ziemlich eindeutiges Bild. Dabei hilft heute vor allem technischer Fortschritt, der den Genarchäologen einen nicht zurückextrapolierten, sondern ganz direkten Einblick in das Erbgut längst verstorbener Bevölkerungsschichten erlaubt. So hat das Team um David Reich von der Harvard Medical School nun die alten Gene von gleich 180 Menschen analysieren können, die zwischen 6000 und 2200 vor der Zeitenenwende auf dem Gebiet des heutigen Ungars, Spaniens und Deutschlands gelebt hatten. Am Ende bestätigt der Vergleich ihrer DNA mit modernem Erbgut erneut eine nahe schon lang formulierte und nahe liegende Hypothese: Europas Genpool entstand durch durch fröhliche Vermischung von Migranten mit Einheimischen und sorgte für einen recht bunten Fleckenteppich. Allerdings: Subtile lokale Besonderheiten als Erbe der Steinzeit sind beim genauen Hinsehen durchaus noch zu erkennen.

Skelett aus der frühen Jungsteinzeit Forscher gelingt es mittlerweile, auch das Erbgut von lange Verstorbenen gründlich zu analysieren. In die jüngste Studie gingen auch die Genvarianten dieses Menschen ein, der in der frühen Jungsteinzeit auf dem Gebiet des heutigen Ungarns gelebt hatte.

Immer wieder über drei Jahrtausende , so die Auswertung der Gendaten, mischten sich zu unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Orten aus dem Südosten vordringenden einwandernden Menschen – die neue landwirtschftliche Technologie im Gepäck – mit Einheimischen. Der Genfluss veränderte sich dabei regional unterschiedlich: Überall, wo die Anatolischen Farmer einwanderten mischten sie sich mit den einheimischen Wildbeutern, die Europa seit der mittleren Steinzeit besiedelten. Im Prinzip hatten Genforscher dieses Ergebnis längst erwartet – die Theorie einer "demischen Diffusion", nach denen bei der neolithischen Umwälzung vom Wildbeutertum zur Landwirtschaft die alten Jäger und Sammler nur die Kulturtechniken (nicht aber das Erbgut)von den Einwanderern übernommen haben, gilt als überholt.

Das Mosaik ist allerdings kleinteilig: Man findet etwa auch archäologische Hinweise darauf, dass Wildbeuter und Farmer in der Übergangszeit auch lange räumlich nahe, aber unabhängig voneinander nebeneinander existiert haben. Zudem war unklar, ob es eine einheitlich Welle mit sich überall ähnelnden Mustern gab oder deutliche regionale Unterschiede deutlich werden. Tatsächlich zeigt sich nun ein überraschend einheitliches Bild: Ob an der Donau vor rund 8000 Jahrtausenden oder später in West- und Zentraleuropa: Zwar beginnt mit der Jungsteinzeit ein deutlicher Zustraom der Farmer-Gene aus dem Nahen Osten, stets aber mischten sich vor Ort – und noch lange und immer wieder – auch das Erbgut der Alteingesessenen zu einem regional identifizierbarem Mix. Sicher falsch bleibt damit die alte Gegenthese zur "demischen Diffusion", nach der eine Welle von technologisch überlegenen Neuankömmlingen überall, wo sie anbrandete, Menschen und Kulturen hinweggefegt und ersetzt hat.