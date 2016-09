Heute ist der letzte Tag der Kometensonde Rosetta. Um 22.50 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichte am Donnerstag Abend ein Funksignal das Raumfahrzeug und leitete ein Manöver ein, das Rosetta mit etwa 30 Zentimeter pro Sekunde auf den Kometen 67P/Tschurjumow-Gerasimenko zu driften lässt. Wenn die Sonde heute etwa gegen 20 Minuten nach eins auf dem Kometenkern aufsetzt, wird sich ihre Geschwindigkeit durch die Gravitation von 67P etwa verdoppelt haben – vermutlich genug, um Rosetta zu beschädigen. Die plötzliche Lageänderung löst das letzte Kommando aus, das die Sonde jemals erhalten wird: Sich abzuschalten.

Rosettas Flug zum Kometen und vor allem das Absetzen des Landers Philae – die als erste weiche Landung auf einem Kometenkern Raumfahrgeschichte schrieb – war eine wissenschaftliche und technische Glanzleistung und nicht zuletzt ein enormer Prestigegewinn für die Europäische Raumfahrtagentur ESA. Weiche Landungen auf Himmelskörpern waren bisher nicht eben die große Stärke der Europäer. Auch auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit hat die Organisation von der NASA gelernt: Nahezu in Echtzeit waren die aktuellen Bilder des Kometen 67P erhältlich – dass die Aufnahmen außerordentlich spektakulär sind, hat ebenfalls nicht geschadet.

Anders als zum Beispiel die Mars-Rover der NASA, die weit über ihre eigentlich geplante Lebensdauer weiter Daten sammeln, kommt der Flug von Rosetta nun zu einem unvermeidlichen Ende. Der Komet, den sie begleitet, entfernt sich immer weiter von der Sonne – mehr als das Dreifache der Entfernung zwischen Sonne und Erde liegen nun zwischen Rosetta und der Sonne, und die Sonde ist auf den Strom angewiesen, den ihre Solarpaneele erzeugen. Gleichzeitig wird es immer kälter, die Elektronik in der Sonde muss beheizt werden, was immer mehr von der knapper werdenden Stromreserve kostet.

Hard to believe after 12.5 years this is the last NavCam #CometWatch image I'll ever take of #67P! From ~15.4km: https://t.co/h4dUoBl24Z pic.twitter.com/6M9K8bWWtE