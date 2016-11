© iStock / Matt Gibson

(Ausschnitt)

Dunkel, regnerisch, kalt – dass die Herbst- und Wintermonate uns die Stimmung vermiesen können, ist kein Geheimnis. Manche Menschen fallen in dieser Zeit sogar in ein regelrechtes schwarzes Loch und entwickeln ausgeprägte depressive Beschwerden, die dann im Frühjahr plötzlich wieder verschwinden. Forscher sprechen in diesem Fall auch von einer Herbst-Winter-Depression oder einer saisonal-affektiven Störungen. Schuld daran ist vermutlich der Lichtmangel, der mit den Wintermonaten einher geht, weshalb es vielen Patienten hilft, sich morgens eine halbe Stunde lang unter eine sehr helle Kunstlichtlampe zu setzen.

Welche Form des Lichtmangels es genau ist, die uns in der kalten Jahreszeit besonders zusetzt, haben nun Forscher um Mark Beecher von der Brigham Young University in Utah untersucht. Dazu schauten sie sich die Daten von über 16 000 Studenten an, die sich zwischen 2008 und 2014 an der Universität auf Grund von verschiedenen psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen in Behandlung begeben hatten. Vor jeder Therapiesitzung mussten die Patienten einen Fragebogen ausfüllen, der ihr seelisches Wohlbefinden an diesem Tag abklopfte. Diese Angaben verglichen sie anschließend mit zahlreichen Umwelt- und Wetterdaten für den Untersuchungszeitraum.

Dabei entdeckten sie, dass nur ein Parameter mit dem Gemütszustand ihrer Teilnehmer in Zusammenhang zu stehen schien: die Zeit zwischen Sonnenauf- und Untergang. Wurden die Tage kürzer, verschlechterte sich im Schnitt auch das Wohlbefinden der Patienten – und zwar völlig unabhängig davon, ob diese an einer Herbst-Winter-Depression litten. Schlechtes Wetter wie Sturm, Wolken oder Regen hatten dagegen keinen Einfluss. Auch die Temperaturen und die direkte Sonneneinstrahlung spielten keine Rolle.

Inwiefern sich die Ergebnisse auch auf andere Gruppen verallgemeinern lassen, ist noch unklar. So könne es etwa sein, dass der Einfluss der Stunden mit Tageslicht geringer ausfalle an Regionen, die sich näher am Äquator befinden als Utah, erklären die Forscher. Am Äquator selbst gibt es praktisch keine Jahreszeiten.