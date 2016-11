© Andreas Hänel

(Ausschnitt)

Die Nacht und der Sternenhimmel wirken in besonderer Weise auf die Menschen. Die Möglichkeiten, die sich daraus für die Bildung für nachhaltige Entwicklung ergeben, werden bei dieser Fortbildung gezeigt und diskutiert. Nach astronomischen und ökologischen Grundlagen geht es in den Workshops um die didaktische Umsetzung in der Bildungsarbeit.

Die Rhön ist seit 2014 als Sternenpark international anerkannt. Der "Schutz der Nacht" ist das Ziel des Sternenparks Rhön, denn hier in der Rhön ist der Einfluss von künstlichem Licht noch relativ gering. Von Beginn an hat die Umweltbildungsstätte Oberelsbach astronomische Nachtwanderungen ins Programm aufgenommen, die sehr stark nachgefragt werden. Auf diesen Erfahrungen wird die Fortbildung aufbauen und mit hochkarätigen Beiträgen neue Aspekte für die Bildung für nachhaltige Entwicklung aufzeigen.

Die Referenten sind:

Andreas Hänel (Planetarium Osnabrück)

Carolin Liefke (Haus der Astronomie Heidelberg)

Wolfgang Nässig (Senckenberg Forschungsinstitut)

Petra Zub (Arbeitsgemeinschaft Hessischer Lepidopterologen

Maik Prozeller (Umweltbildungsteam BR Rhön)

Veranstaltungsort: Umweltbildungsstätte Oberelsbach, Auweg 1, 97656 Oberelsbach, E-mail: info@rhoeniversum.de, Telefon: 09774-8580550. Anmeldung und weitere Informationen.

Kosten: mit Übernachtung im Doppelzimmer 112 €, mit Übernachtung im Einzelzimmer 124 €, Tagesgäste ohne Übernachtung 74 €