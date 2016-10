© Landesequenzgrafiken: ESA / ATG medialab; ESA / ATG medialab Marsboden: NASA/JPL-Caltech / University of Arizona / Texas A&M University / SuW-Grafik

(Ausschnitt) Bild vergrößern Das Landeverfahren von ExoMars 2016

Drei Tage vor der geplanten Ankunft am 19. Oktober 2016 wird das Landemodul Schiaparelli vom Trace Gas Orbiter (TGO) abgetrennt, der sich zu dieser Zeit auf Kollisionskurs mit dem Roten Planeten befindet. Bis zur Abtrennung sorgt TGO dafür, dass sich Schiaparelli exakt auf Kurs befindet. Danach lässt sich die Bahn des Landemoduls nicht mehr abändern. In etwa 100 Kilometer Höhe trifft es mit einer Geschwindigkeit von 5,8 Kilometern pro Sekunde auf die dichteren Schichten der Marsatmosphäre. Nun wird das Landemodul durch Reibung rasch abgebremst. Nachdem die Atmosphäre die Geschwindigkeit auf rund 500 Meter pro Sekunde reduziert hat, öffnet sich ein zwölf Meter großer Fallschirm, und kurze Zeit später wird der vordere Hitzeschild abgeworfen. Bei Unterschreiten einer Geschwindigkeit von 70 Metern pro Sekunde wird der hintere Hitzeschild samt Fallschirm abgetrennt. Nun zünden die neun Triebwerke des Moduls und bremsen aktiv bis zum Stillstand in zwei Metern Höhe. Dann schalten die Triebwerke ab, und das Modul setzt im freien Fall auf.