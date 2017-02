© Alexander Van Driessche / Kristallhöhle von Naica / CC BY 3.0 CC BY (Ausschnitt)

Die Kristallhöhle unterhalb der Naica-Mine in Mexiko gehört zu den extremsten Orten der Erde: Die Temperaturen in der Cueva de los Cristales liegen bei rund 50 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit erreicht Werte von 99 Prozent. Menschen können hier nur in gekühlten Spezialanzügen arbeiten, sonst droht ihnen innerhalb von Minuten der Tod. Andererseits konnten die bis zu 14 Meter langen, zwei Meter dicken und 55 Tonnen schweren Gipskristalle der Höhle nur unter extremen Bedingungen entstehen. Und dennoch birgt selbst dieser schaurig-schöne Ort Leben, das mit den außergewöhnlichen Umständen zurechtkommt, wie die NASA-Astrobiologin und Höhlenforscherin Penelope Boston am Freitag (17. Februar 2017) auf der Jahrestagung der American Association for the Advancement of Science (AAAS) in Boston bekannt gab.

Innerhalb der Kristalle überdauerten demnach winzige, mit Flüssigkeit gefüllte Blasen, in denen Boston und ihr Team wiederum Mikroben nachweisen konnten. Diese hätten mindestens 50 000 Jahre in diesen Hohlräumen in einer Art Ruhezustand existiert, bevor sie von den Wissenschaftlern wieder zum Leben erweckt werden konnten. Insgesamt identifizierten sie rund 100 Mikrobenarten – die Mehrheit davon Bakterien –, von denen 90 Prozent bislang völlig unbekannt waren. Zuvor schon hatten Forscher Mikroben an den Wänden sowie in heißen Salzquellen der Höhle beschrieben: Diese ähneln den Mikroben in den Kristallen, weisen aber so große Unterschiede auf, dass es sich wohl jeweils um eigenständige Arten handelt. Sie alle stellen jedoch eine sehr spezielle Anpassung des Lebens dar und besitzen außerhalb ihres Ökosystems bislang keine bekannten näheren Verwandten.

Das bizarre Ökosystem erhält keinerlei Sonnenlicht, so dass Fotosynthese als Energielieferant ausscheidet. Stattdessen basiere das Leben hier auf Chemosynthese, so Boston: Die Organismen verstoffwechseln Eisen- und Schwefelverbindungen in den Kristallen, um Energie zu gewinnen. Angesichts der extremen Lebensbedingungen gelang es den Wissenschaftlern nur, einen Teil der entdeckten Mikroben zu vermehren, doch angesichts des schwierig nachzustellenden Biotops waren sie überrascht, dass es überhaupt bei einigen der Arten gelungen ist.

Bisher hat Bostons Team seinen Fund nicht veröffentlicht. Deshalb ist die Entdeckung offiziell noch nicht zu 100 Prozent bestätigt. Es müsse beispielsweise ausgeschlossen werden, dass das verwendete Werkzeug kontaminiert war und die Mikroben tatsächlich aus den Kristallen und nicht von den Höhlenwänden stammen. Allerdings sei es nicht ungewöhnlich, dass zehntausende Jahre alte Mikroben wiederbelebt werden können, die beispielsweise im Permafrost oder sogar in Bernstein eingeschlossen waren, bemerkte der Mikrobiologe Brent Christner von der University of Florida in Gainesville gegenüber "National Geographic". Das Alter der Kristalle in der Cueva de los Cristales wird auf etwa eine halbe Million Jahre geschätzt. Über die Rate des Kristallwachstums errechneten Boston und Co letztlich die Zeitspanne, die ihre Mikroben in dem Material verbracht haben müssen.