© Senckenberg/Jansen

(Ausschnitt)

Er ist nur zwölf Millimeter groß, macht aber mit lauten Tönen auf sich aufmerksam: Biologen um Martin Jansen vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum in Frankfurt haben eine neue Pfeiffroschart entdeckt, die wie eine Art Motor klingt. Folgerichtig benannte das Team die anhand ihrer Rufe bestimmte Art Pseudopaludicola motorzhino – zu Deutsch "Motörchen". Zusammen mit einer weiteren, neu beschriebenen Spezies steigt die Zahl der Pfeiffroscharten damit von 18 auf 20. "Der sehr mechanische, stereotypische und vor allem lang anhaltende Ruf der Frösche erinnert an ein Motorengeräusch; die Größe der Tiere hat uns dazu veranlasst die 'Verniedlichung' -hino anzuhängen", so Jansen in einer Mitteilung.

© Senckenberg/Jansen Audiodatei mit Froschruf Datei herunterladen (10.4 MB)

Die Biologen haben die Frösche während einer Exkursion im Jahr 2010 in einem brasilianischen Naturschutzgebiet gesammelt und wissenschaftlich untersucht. Dazu werteten sie unter anderem mehr als 2000 Aufnahmen von Froschrufen aus und verglichen zudem genetische als auch morphologische Merkmale. Neben dem markanten Ruf fallen die kleinen Amphibien auch durch ihren charakteristischen farbigen Rückenstreifen auf dem sonst braunen Körper auf.