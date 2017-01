Ein neu beschriebener Falter aus den USA trägt jetzt den Namen des künftigen US-Präsidenten: Neopalpa donaldtrumpi. Ausschlaggebend dafür dürfte dessen gelber, fiedrig wirkender Kopfputz gewesen sein. Auch wenn der Erstbeschreiber Vazrick Nazari die Namenswahl anders motiviert – er möchte Aufmerksamkeit für den Naturschutz in Nordamerika schaffen.

Der freischaffende Insektenkundler aus dem kanadischen Ottawa hat die neue Art jetzt im Fachmagazin "ZooKeys" vorgestellt. Er war durch systematische DNA-Untersuchungen auf die Existenz einer unbekannten Falterart aufmerksam geworden. In Insektensammlungen identifizierte er dann die zugehörigen Exemplare der Art, die zu benennen er jetzt das Recht hat. Die knapp einen halben Zentimeter großen Palpenmotten wurden bislang einer verwandten Art Neopalpa neonata zugerechnet. Nach aktuellem Kenntnisstand leben sie ausschließlich in Teilen Südkaliforniens und damit in einer Gegend, die im Übrigen nicht gerade als "Trump-Land" bekannt ist.

Dass selbst in einem zoologisch derart gut untersuchten Gebiet wie der USA noch neue Arten zum Vorschein kommen, wertet Nazari als Zeichen dafür, wie wichtig es ist, anfällige Ökosysteme zu schützen, in denen nach wie vor unbekannte Spezies beheimatet seien. Zudem illustriere der Fund, wie wenig Interesse der Neubestimmung von Arten entgegengebracht werde.

Die Mikromotte ist nicht das erste Insekt, dem erstaunliche Ähnlichkeiten mit dem Ex-Geschäftsmann und Fernsehmoderator nachgesagt werden. Die Raupe Megalopyge opercularis bekam zuletzt ebenfalls mediale Aufmerksamkeit auf Grund ihrer prachtvollen "Haar"-Tolle. Der "Trumpapillar" trägt seinen Namen aber nur informell.