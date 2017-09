© iStock / gilaxia

Wenn Frauen Musik hören, finden sie Männergesichter im Anschluss anziehender. Das berichtet ein Team um Manuela M. Marin von der Universität Wien im Magazin "Plos One". Die Wissenschaftler spielten heterosexuellen Männern und Frauen mit gleichem Beziehungsstatus und ähnlichen Musikpräferenzen verschiedene kurze Pianokompositionen vor. Nach jedem Musikstück sollten die Teilnehmer Gesichter von Personen des jeweils anderen Geschlechts bewerten.

Frauen, die den Pianoklängen gelauscht hatten, so das Ergebnis der Untersuchung, fanden die gezeigten Männergesichter anschließend im Durchschnitt schöner als die Teilnehmerinnen einer Kontrollgruppe, die keine Musik gehört hatten. Zudem konnten sich die betreffenden Probandinnen eher vorstellen, mit den abgebildeten Männern auszugehen. Besonders ausgeprägt war dieser Effekt, wenn die Frauen zuvor sehr komplexe und als "stimulierend" eingestufte Klavierstücke gehört hatten. Auf Männer hatte die Musik dagegen keinen Einfluss. Sie bewerteten Frauengesichter in beiden Versuchsbedingungen in etwa als gleich attraktiv.

Die Wissenschaftler sehen die Studie als Hinweis darauf, dass Musik beim Menschen eine gewisse Rolle bei der Partnerwahl spielen könnte, und ziehen hier den Vergleich zu Singvögeln, bei denen die Männchen weibliche Tiere unter anderem durch ihren Gesang für sich gewinnen. Als Nächstes wollen Marin und ihre Kollegen den Versuch mit einer größeren Anzahl an Probanden wiederholen – und herausfinden, ob Männer auch durch eigenes musikalisches Talent ihren Erfolg bei Frauen steigern können.