Wer im westaustralischen Outback auf die beiden Radioantennen von EDGES trifft, könnte sich zu einer Brotzeit eingeladen fühlen: Von Größe und Form geben die Empfänger gute Campingtische ab. Die Absicht von Judd Bowman (Arizona State University) und Alan Rogers (Massachusetts Institute of Technology) sowie einem Team von Radioastronomen hier fernab der Zivilisation zwei Antennen 150 Meter voneinander entfernt in den roten Sand zu setzen, war aber keine gastronomische: EDGES steht für "Experiment to Detect Global EoR Signature", und EoR bedeutet in der Sprache der Kosmologie "Epoch of Reionization", zu Deutsch: Epoche der Reionisation. Während dieses Zeitalters, etwas mehr als 100 Millionen Jahre nach dem Urknall, brachten die allerersten Sterne erstmals Licht in den bis dahin dunklen Kosmos. Dieses Urlicht ist längst verblasst. Schaut man jedoch weit genug ins Universum zurück, dann sollte man Spuren dieses Leuchtens erkennen können. Genau das ist Rogers und Bowman nun offenbar gelungen, wie sie diese Woche in der Fachzeitschrift "Nature" berichten.

Der "Fingerabdruck" der allerersten Sterne zeigte sich demnach – gut verborgen – als schwaches Absorptionsmuster in der Strahlung des neutralen Wasserstoffs. Diese Strahlung, ihrer Wellenlänge wegen 21-Zentimeter-Strahlung genannt, entsteht beim Übergang zwischen zwei Energiezuständen des Wasserstoffatoms. Jedes Atom kann zum einen im energetisch niedrigeren Grundzustand auftreten. Dann sind die Spins (man könnte auch sagen: die Rotationsrichtungen) des Wasserstoffkerns (des Protons) und des ihn umlaufenden Elektrons antiparallel gerichtet. Im "angeregten" Zustand sind die beiden Spins parallel. Beim Übergang vom angeregten Zustand in den Grundzustand wird Energie in Form von langwelliger Radiostrahlung frei – diese hat eine Wellenlänge von 21 Zentimeter beziehungsweise 1420 Megahertz. Bei diesem Spinflip handelt es sich um einen so genannten verbotenen Übergang, denn ein Wasserstoffatom kann elf Millionen Jahre im angeregten Zustand verharren, bevor es zu einem Übergang kommt. Weil es aber im Weltall unvorstellbar große Mengen an Wasserstoff gibt – es ist das mit Abstand häufigste Element – können Astronomen mit Hilfe der 21-Zentimeter-Strahlung die Verteilung des Wasserstoffs in der Milchstraße und auch in anderen Galaxien verfolgen.

Das Universum 100 Millionen Jahre nach dem Urknall

Etwa 100 Millionen Jahre nach dem Urknall gab es nur Wolken aus Wasserstoff, ein wenig Helium und Spuren von Lithium. Hinzu kam die Mikrowellenstrahlung des kosmischen Hintergrunds, das Nachglühen des einst heißen Urknalls, und natürlich die Dunkle Materie. Auch damals emittierte das Wasserstoff seine 21-Zentimeter-Strahlung. Durch die Expansion des Universums erreicht uns diese Strahlung heute allerdings nicht mit ihrer Ruhefrequenz von 1420 MHz, sondern ist stark rotverschoben. Für die Strahlung aus dem Zeitalter der Reionisation, die Kosmologen zwischen 100 und 300 Millionen Jahre nach dem Urknall vermuten, ergeben sich Frequenzen zwischen 50 und 200 MHz. Das sind typische Radiofrequenzen, die schon mit einfachen Empfängern registriert werden können.

Das Zeitalter der Reionisation | Nach dem Urknall war der Kosmos lange Zeit nachtschwarz. Erst der Beginn der Reionisation markierte das Ende der dunklen Ära. Zu dieser Zeit begann das Wasserstoffgas zu ionisieren. Seither wurde das meiste Gas im Universum in Ionen umgewandelt – sichtbar im Linienspektrum des Wasserstoffs. Allerdings ist noch immer Strahlung von Atomen aus der Zeit vor der Reionisation im Kosmos unterwegs. Diese niederfrequente Strahlung fangen die Astronomen mit LOFAR ein, um Erkenntnisse über den Beginn der Reionisation zu gewinnen.

Für Astronomen ist das Segen und Fluch zugleich. Einerseits benötigen sie keine aufwändigen und teuren Radioteleskope, um die Strahlung vom Anfang des Kosmos nachzuweisen – das Modell Campingtisch tut es bereits. Andererseits ist ihr detektivischer Spürsinn gefragt, um das kosmische Signal dem Wust aus anderen astronomischen und irdischen Sendern herauszufiltern: Der Bereich bis 300 MHz ist auf der Erde eines der meistgenutzten Frequenzbänder – Radio, Fernsehen, Navigationssysteme und Radar funken hier. Zwar ist der australische Outback als "radioleiser" Ort ein idealer – und mit Bedacht gewählter – Standort für EDGES. Doch selbst hier erfordert es Geschick, sämtliche Störungen auszufiltern. Bowman, Rogers und ihr Team sind nach vielen Tests davon überzeugt, dass ihnen dieser Kunstgriff gelungen ist. Mehr noch: Die von ihrer Antenne aufgefangene Radiostrahlung zeigt eine charakteristische "Delle" zwischen 68 und 89 MHz, mit einem Zentrum bei 78 MHz. Hier kommen die ersten Sterne ins Spiel.