Metallische Schnitte

Der berühmte goldene Schnitt ist ein Sonderfall allgemeiner metallischer Schnitte. Diese werden durch Folgen erzeugt, die einfachen Ersetzungsregeln folgen: A → AkB, B → A. Die ersten n Glieder für k = 1 lauten:

n = 1 A

n = 2 AB

n = 3 ABA

n = 4 ABAAB

n = 5 ABAABABA

usw.

Zählt man die Anzahl der vorkommenden As im n. Schritt und dividiert dies durch die Anzahl der As im (n – 1). Schritt, nähert sich dieses Verhältnis mit wachsender Schrittzahl dem goldenen Schnitt. Wiederholt man die Berechnung für k = 2, so ergibt das Verhältnis über die Anzahl der As den silbernen Schnitt. Der bronzene Schnitt folgt für k = 3.