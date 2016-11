© fotolia / vladgrin

Das neuronale Netzwerk, das seit September Übersetzungen auf Googles Webdienst Translate durchführt, kann jetzt auch ohne Vorkenntnisse zwischen zwei Sprachen übersetzen. Dabei verwendet das Neuronale Netzwerk andere Sprachen als Hilfestellung, um zwei Sprachen ineinander zu überführen, zwischen denen es nie zu übersetzen gelernt hat. Tatsächlich ist diese "Zero-Shot-Übersetzung" nur ein Nebenprodukt der eigentlichen Funktion des als Neural Machine Translation bezeichneten Prozesses: Das Neuronale Netzwerk verbessert Übersetzungen zwischen zwei Sprachen, indem es Muster bei Übersetzungen zwischen ihnen und weiteren Sprachen berücksichtigt. Auf diesem indirekten Weg "über Bande" erweisen sich auch Übersetzungen als möglich, wenn die Software zwischen zwei Sprachen gar nicht direkt übersetzen kann.

Wie das Google-Team in einem Paper berichtet, macht die neueste Erweiterung auf alle 103 in Translate unterstützen Sprachen diese indirekte Übersetzungen möglich. Bis zu zwölf Sprachpaare fließen in das Modell ein, das die Übersetzungsparameter eines Sprachpaares quasi an Kombinationen der beides Sprachen mit jeweils anderen Sprachen "ausprobiert". Wie die Autorengruppe um Melvin Johnson berichtet, verbessert dieser Ansatz zum Beispiel die Übersetzung von Englisch nach Deutsch merklich.

Anhand des Sprachpaares Japanisch/Koreanisch, das Google Translate nicht direkt übersetzen kann, testete die Arbeitsgruppe, ob dieser "Wissenstransfer" allein schon für eine Übersetzung ausreicht. Sie bezeichnen das Ergebnis als "brauchbar". Wie Johnsons Team in der Veröffentlichung berichtet, gibt es sogar Hinweise darauf, dass das Neuronale Netzwerk semantische Repräsentationen von Sätzen erzeugt – dass das System also Sätze mit gleicher Bedeutung unabhängig von der Sprache als zusammengehörig behandelt.