Startseite » Biologie » Erdgeschichte: Paläobotaniker lüften das Geheimnis der Urbäume

News | 25.10.2017 | Drucken | Teilen

Erdgeschichte : Paläobotaniker lüften das Geheimnis der Urbäume Das Innenleben der ersten Bäume war komplizierter als das ihrer modernen Nachfolger. Das könnte auch der Grund sein, warum sie ausgestorben sind. Christiane Gelitz ist Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Redakteurin bei spektrum.de. Christiane Gelitz ist Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Redakteurin bei spektrum.de. » zur Profilseite von Christiane Gelitz

© Foto: Hong-He Xu; Xu, H.-H. et al.: Unique growth strategy in the Earth’s first trees revealed in silicified fossil trunks from China. In: PNAS, 10.1073/pnas.1708241114, 20172017

(Ausschnitt)