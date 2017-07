© NASA / JPL-Caltech

(Ausschnitt)

Größer als die Erde, stellt der Große Rote Fleck auf Jupiter eines der größten Rätsel des Riesenplaneten dar. Der Wirbelsturm wird seit rund 300 Jahren auf Jupiter beobachtet, aber die Gründe für seine Langlebigkeit und warum er überhaupt entstanden ist, sind nach wie vor unbekannt. Daher war es eines der Ziele der US-Raumsonde Juno, den Großen Roten Fleck (GRF) bei einem ihrer Umläufe aus der Nähe zu erkunden. Die Sonde passierte nun am 11. Juli 2017 den Großen Roten Fleck und kam dabei bis auf 9000 Kilometer an ihn heran, so nah wie noch keine Raumsonde zuvor. Dabei konnte sie eine Fülle an Bildern und Messdaten aufzeichnen, deren Übertragung zur Erde jetzt begonnen hat. Die US-Raumfahrtbehörde NASA wird in den kommenden Tagen erste Rohbilder veröffentlichen. Die Forscher sind gespannt, wie der riesige Wirbelsturm im Detail aussieht.

© NASA / JPL-Caltech

(Ausschnitt) Bild vergrößern Raumsonde Juno überfliegt Jupiters größten Sturm Am 11. Juli 2017 kam die US-Raumsonde Juno dem Großen Roten Fleck auf Jupiter bis auf 9000 Kilometer nahe und zeichnete dabei zahlreiche Bilder und Messdaten auf (Computergrafik).

Juno erreichte ihren geringsten Abstand zu Jupiter um 3:55 Uhr MESZ, nur noch 3500 Kilometer trennten sie von der Wolkenoberfläche des Gasriesen. Rund elf Minuten später zog die Sonde über den Großen Roten Fleck hinweg. Juno befindet sich seit rund einem Jahr in einer stark elliptischen Umlaufbahn um Jupiter, wobei ein Umlauf 53 Tage dauert. Bislang hat Juno im Jupiterumlauf 115 Millionen Kilometer zurückgelegt, das entspricht rund zwei Dritteln der Distanz Erde-Sonne. Die Raumsonde startete im August 2011 und benötigte etwa fünf Jahre, um Jupiter zu erreichen.