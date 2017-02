© fotolia / lily

(Ausschnitt)

In der Schule lernt man gemeinhin, dass Edelgase unter normalen Umständen keine Bindungen eingehen, weil sie keine freien Valenzelektronen haben. Doch das stimmt so nicht. Hinter dieser Vereinfachung verbirgt sich eine Vielfalt exotischer Edelgasverbindungen – besonders des Xenons, wie das sogar in Wasser stabile Xenondifluorid. Helium allerdings ist der Exot unter den Exoten – selbst Fluor ist nicht aggressiv genug, ihm dauerhaft Elektronen zu entreißen und so eine Bindung möglich zu machen. Vom kleinsten Edelgas gab es bisher nur Einschlussverbindungen in Silikaten, kuriose Kondensate, kurzlebige Konstrukte in überschallschnellen Gasstrahlen und so genannte Van-der-Waals-Verbindungen, die bei hohen Drücken durch schwache zwischenmolekulare Kräfte zusammengehalten werden.

2013 allerdings berichtete ein internationales Wissenschaftlerteam um Artem Oganov von der Stony Brook University in New York in einer Vorabveröffentlichung über eine unerwartete Ausnahme von diesem Muster: Bei Drücken über 113 Gigapascal, wie sie in der Natur nur im Inneren von Himmelskörpern herrschen, finden sich Natrium und Helium zu einem neuen Kristall zusammen. Darauf deuten nach ihren Angaben nicht nur Computerberechnungen, sondern auch experimentelle Daten hin. Der Befund ist so ungewöhnlich, dass die tatsächliche Veröffentlichung beinahe drei Jahre dauerte. Die von hoffentlich unabhängigen Gutachtern geprüfte Publikation erschien jetzt in der Fachzeitschrift Nature Chemistry. Helium ist einer der wichtigsten Bestandteile von Gasplaneten, so dass dieser Stoff im Inneren solcher Himmelskörper womöglich häufig vorkommt und messbare Auswirkungen hat.

© Ivan Popov/Utah State University

(Ausschnitt) Bild vergrößern Struktur von Na 2 He In dem Kristall bilden die Natriumatome ein Gitter, in dessen Zwischenräumen sich abwechselnd Heliumatome (weiß) und Elektronenpaare (gelb) anordnen. Die Elektronenpaare gehören dabei zu allen umgebenden Natriumatromen – sie bilden Mehrzentrenbindungen.

Das Material zeichnet sich, so sich seine Existenz in weiteren Versuchen bestätigt, gegenüber bisherigen Heliumverbindungen bei extremen drücken dadurch aus, dass sich bei seiner Entstehung eine Elektronenpaarbindung neu bildet – und die ist extrem ungewöhnlich. Die zwei überzähligen Elektronen des Natriums finden sich zu Elektronenpaaren zusammen, die acht würfelförmig angeordnete Natriumatome gleichzeitig aneinander binden, eine so genannte Acht-Zentren-zwei-Elektronen-Bindung. Solche Mehrzentrenbindungen findet man zum Beispiel beim Element Bor, normalerweise sind dabei jedoch nur drei Atome beteiligt. Helium ist an der neuen Bindung zwar nicht direkt beteiligt, erzwingt sie aber durch seine Anwesenheit.