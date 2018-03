"In allen uns bekannten Punkten stimmen die Knochen mit den Maßen von Earhart überein", schließt Jantz. "Ihre Größe passt, und die Schädelmessungen könnten ebenfalls von einer Frau stammen. Am überzeugendsten aber ist die Übereinstimmung der Knochenlängen." Es sei deshalb sehr wahrscheinlich, dass das Skelett von Earhart stammte. "Solange keine eindeutigen Beweise dagegen gefunden werden, ist dies die überzeugendste Erklärung", so Jantz. "Und sie war in der Nähe von Nikumaroro, als sie verschwand." Dazu kommt, dass Tauchgänge vor der Insel Trümmer verschiedenster Art erfassten, wobei noch ungeklärt ist, ob sie auch von einem Flugzeug stammen. Sonaraufnahmen aus dem Jahr 2013 lassen immerhin die Vermutung zu, dass vor der Küste in 200 Metern Tiefe ein Flugzeugwrack liegen könnte, das bislang nicht näher inspiziert wurde.