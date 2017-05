© fotolia / adzicnatasa

Menschen mit einer schmalen unteren Gesichtspartie scheinen auffällig häufig bei Alltagstätigkeiten die linke Hand zu bevorzugen. Von diesem ungewöhnlichen Zusammenhang berichtet Philippe Hujoel von der University of Washington in Seattle im Fachmagazin "Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition".

Hujoel untersuchte die Daten von mehr als 13 000 US-Amerikanern. Dabei entdeckte er, dass Personen, die über einen schmalen Kiefer und einen ausgeprägteren Überbiss verfügten, mit einer 25 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit im Vergleich zur Gesamtbevölkerung Linkshänder waren. Ob dieser Zusammenhang auf mehr als purem Zufall beruht, ist noch unklar. Es könnte aber sein, dass eine schmalere Gesichtsform und Linkshändigkeit auf ähnlichen genetischen Ursachen beruhen, so der Forscher.