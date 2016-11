© ESA / Gaia / DPAC, P. Mroz, L. Wyrzykowski, K.A. Rybicki (Warsaw)

(Ausschnitt) Bild vergrößern Die Lichtkurve des Sterns Gaia16aye

Bei der Auswertung der vom Astrometriesatelliten Gaia übertragenen Messdaten fiel den beteiligten Forschern ein Stern auf, dessen Helligkeit kurzfristig beträchtlich zugenommen hatte. Der Stern erhielt die Bezeichnung Gaia16aye. Im Diagramm ist die Lichtkurve aufgetragen, also die gemessene Helligkeit des Sterns in Größenklassen (lateinisch: Magnituden) gegenüber der Zeit. Die großen dunklen Punkte wurden von Gaia gewonnen, die vielen anderen Messpunkte in den bunten Farben stammen von erdgebundenen Teleskopen, die den Stern seitdem ständig im Blick behalten. Deutlich lassen sich zwei getrennte Aufhellungen des Hintergrundsterns erkennen, die die Schwerkraft eines im Vordergrund vorbeiziehenden Doppelsternsystems erzeugt. Die schwarze durchgezogene Kurve gibt den modellierten Helligkeitsverlauf wieder, das Modell sagt eine letzte Aufhellung von Gaia16aye für Mitte November voraus.