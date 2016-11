© CDC / James Gathany

Bei den US-Wahlen entscheidet das Stimmvolk von Ort zu Ort auch über lokale Einzelfragen: So etwa in den Wahllokalen der Florida Keys an der Südspitze Floridas, wo über einen umstrittenen Gentechnik-Freilandversuch abgestimmt wird. Hier möchte das Unternehmen Oxitec männliche Mücken der Art Aedes aegypti frei lassen, die genetisch so verändert sind, dass ihr Nachwuchs stirbt, bevor er voll ausgewachsen ist. Dadurch soll die Gefahr durch von Mücken übertragenen Krankheiten wie Zika oder Dengue gesenkt werden. Die US-amerikanische Lebensmittel- und Medikamentenbehörde FDA hatte die Freisetzung der gentechnisch veränderten Tiere im August zwar genehmigt, nun soll wegen deutlich hörbaren Protesten im betroffenen Monroe County aber zunächst ein Meinungsgesamtbild eingeholt werden. Die Entscheidung der Wähler wird zwar nicht bindend sein, die Mehrheit eines Entscheidergremiums hat aber signalisiert, dem Wählerwillen entsprechen zu wollen.

Die Firma Oxitec hatte ähnliche Freilandversuche schon auf den Cayman-Inseln, in Malaysia Brasilien und Brasilien durchgeführt, und danach Anfangserfolge gemeldet: Zum Teil hatte sich die Mückenpopulation um bis zu 90 Prozent reduziert. In Spanien waren die Experimente dagegen nach Protesten abgesagt worden. Die veränderten Moskitos der Sorte OX513A tragen zusätzlich zu dem Tötungsgen einen Regulator, der das Gen unterdrückt, wenn das Antibiotikum Tetracyclin vorhanden ist – auf diese Weise kann sich der Stamm unter kontrollierten Bedingungen vermehren, jedoch nicht im Freiland.

Kritiker weisen aber darauf hin, dass dennoch in rund 4 Prozent der Fälle Mücken des gentechnisch veränderten Stamms heranwachsen – womöglich könnte sie sich im Freiland fortpflanzen und das veränderte Erbgut weitergeben. Zudem sehen Kritiker die Gefahr, dass eine Resistenzentwicklung gegen das Tötungsgen zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen ist. Klar ist allerdings, dass durch das freisetzen der männlichen Gentech-Mücken nicht mehr Einwohner gestochen werden: Nur die Weibchen von Aedes aegypti saugen Blut am Menschen und Oxitech garantiert, dass nur rund 0,2 Prozent der freigesetzten Mücken weibliche Tiere sind.