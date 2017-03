© iStock / Jens_Lambert_Photography

(Ausschnitt)

Das Internet und die sozialen Medien wären nicht das, was sie sind, wenn sie nicht immer wieder bizarre Dinge rund um Katzen aufgreifen würden. Seit dem 2. März geht durch Twitter ein Tweet mit einem Video, das Truthühner bei einem scheinbar bizarren Verhalten zeigt: Etwa 20 der Vögel umkreisen eine offensichtlich tote Katze, die auf der Straße liegt. Innerhalb weniger Stunden wurde dieser Eintrag mehr als 40 000-mal weitergeleitet und fast 70 000-mal mit einem Herzchen versehen. Viele Nutzer rätselten allerdings, warum die Tiere den Marsch um ihren potenziellen Feind antraten.

These turkeys trying to give this cat its 10th life pic.twitter.com/VBM7t4MZYr — J… (@TheReal_JDavis) 2. März 2017

Unter anderem der "Boston Globe" und die Website "I fucking love Science" (IFLScience) nahmen sich dieser Sache an, schließlich sind Truthühner DAS Gericht zum US-Erntedankfest – da möchte man keine unliebsamen Überraschungen erleben. Der Ornithologe Jamie Wyver von der britischen Royal Society for the Protection of Birds hatte dafür auch eine schlüssige Erklärung parat. Vögel beobachten potenzielle Fressfeinde mit Argusaugen und mustern diese aus verschiedenen Blickwinkeln, wenn möglich. Das beobachtete Verhalten könnte so begonnen haben, so Wyver. Er habe dies selbst schon bei Wasservögeln erlebt, die schwimmend einen am Ufer laufenden Hund begleiteten. "Dadurch verliert der Angreifer sein Überraschungsmoment. Ich hoffe aber, dass die Truthühner irgendwann gemerkt haben, dass die Katze tot ist", erzählt der Brite.

Auch der Truthahnexperte David Scarpitti vermutet dies gegenüber dem "Boston Globe": "Es gibt bei Truthühnern immer so etwas wie eine Anführerin. Sie hat die mögliche Gefahr wahrscheinlich entdeckt und inspiziert sie. Der Rest folgt ihr einfach. Aber es sieht natürlich etwas gruselig aus." Und natürlich wäre das Internet nicht das Internet, wenn sich nicht zahlreichen Nutzerinnen und Nutzer damit ein Späßchen erlauben würden.