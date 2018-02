Minus 27 Grad Celsius – so kalt war es in der Nacht von Sonntag (25. Februar) auf Montag am Gipfel der Zugspitze: der Rekordwert in diesem bislang überwiegend milden Winter. Und in den nächsten Tagen soll es sogar noch eisiger werden; die absoluten Tiefstwerte für diese Saison erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch, wenn selbst im Flachland über Schnee die Temperaturen auf minus 25 Grad Celsius und darunter rauschen sollen. Auch tagsüber herrscht dann vielerorts Dauerfrost. Verursacht wird die Kältewelle von einem kräftigen Hoch mit Zentrum über dem skandinavischen Nordkap, das an seiner Ostseite (Hochs drehen sich im Uhrzeigersinn) die riesige Kaltluftblase über Sibirien anzapft und nach Mitteleuropa führt.

In weiten Teilen Deutschlands geht die eisige, aber trockene Luft immerhin mit Sonnenschein einher, was nach dem lange viel zu trüben Winter wenigstens etwas für die Kälte "entschädigt". Für den Nordosten der Republik gilt dies jedoch vielerorts nicht. Hier sorgt der so genannte Lake-Effekt dafür, dass es zusätzlich zum eisigen Wind auch noch ergiebig schneit und sich Schneeverwehungen türmen. Auf ihrem Weg aus Nordosten überqueren die Kaltluftmassen die immer noch vergleichsweise warme Ostsee und werden dabei durch das starke Temperaturgefälle labilisiert sowie mit Feuchtigkeit angereicht. Treffen sie auf Land, kommt es zu regelrechten Schauerstraßen, aus denen es immer wieder kräftig schneit. Diese Witterung kann anhalten, solange kalte Luft über das offene Wasser streicht, weswegen zum Teil große Schneemengen zusammenkommen können: Bei Lübeck hat es laut DWD innerhalb von 24 Stunden 25 Zentimeter geschneit.

Höhepunkt der Kälte Di/Mi, ab Do schaufelt ein Tief allmählich mildere Luft heran und die Kälte wird bis zum WE Stück für Stück verdrängt. Einfach 10 Tage-Trend mit Modellvergleich checken, wo es wie schnell und sicher/unsicher milder wird: https://t.co/YmuK1cfFAx #wetter /FR pic.twitter.com/AU7J2XJOrP — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) 26. Februar 2018

Das Kältehoch ist gegenwärtig so stark, dass es weite Teile Europas mit seinem eisigen Hauch beeinflusst: Auch in Südeuropa und dem Nahen Osten liegen die Temperaturen momentan meist nur im einstelligen oder allenfalls niedrigen zweistelligen Bereich. Umgekehrt sorgt das Hoch an seiner Westseite dafür, dass warme Luft über dem Atlantik weit nach Norden gelangt – weshalb es in Nordgrönland und auf Island deutlich milder war als in Mitteleuropa. Doch die Wetterumstellung naht. Auf dem Atlantik entwickelt sich zurzeit ein sehr kräftiges Tief, das Richtung Iberische Halbinsel zieht. Es erreicht im Lauf der Woche Portugal und Spanien mit starkem Wellengang und sorgt dort für teilweise sehr ergiebige Regenfälle – was beide Länder angesichts der im dürren Sommer 2017 ausgetrockneten Böden und Reservoirs jedoch dringend brauchen können.