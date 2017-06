© NASA, ESA, and A. Simon (GSFC)

(Ausschnitt)

Der Jupiter könnte der erste Planet gewesen sein, der in unserem Sonnensystem entstand – er hätte damit die Entwicklung unseres kosmischen Zuhauses stärker geprägt als bisher angenommen. Darauf deutet eine neue Studie im Fachmagazin "PNAS" hin, in der Forscher der Universität Münster das Isotopenverhältnis in eisenhaltigen Meteoriten analysiert haben. Demnach bildete sich der Kern des Gasriesen bereits eine Million Jahre nach der Sonne, als das Sonnensystem noch aus einer weit ausgedehnten Stauscheibe bestand. Binnen drei bis vier Millionen Jahren wuchs der junge Jupiter auf etwa 50 Erdmassen an.

Bisher können Planetenforscher nicht genau sagen, wann die Gasplaneten im Sonnensystem entstanden sind. Computersimulationen legen nahe, dass sie spätestens zehn Millionen Jahren nach Zündung des Sonnenfeuers vor 4,6 Milliarden Jahren auf den Plan traten. Forscher vermuten bereits seit längerem, dass Jupiter, der heute 300 Erdmassen schwer ist, als Erstes aus der Staubscheibe hervortrat.

© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gabriel Fiset

(Ausschnitt) Bild vergrößern Jupiter Blick auf den Südpol des Jupiters.

Das Münsteraner Team um Thomas Kruijer präsentiert nun neue Hinweise für diese Vermutung in Form einer aufwändigen Analyse von insgesamt 19 Gesteinsproben. Sie stammen von Meteoriten aus den Kindertagen des Sonnensystems, die auf die Erde gestürzt sind. Kruijer und seine Kollegen konnten diese Proben genauer analysieren, als dies in der Vergangenheit möglich war.

Insbesondere interessierte die Planetologen, inwieweit das Verhältnis von Molybdän-Isotopen in den Meteoriten von irdischem Material abweicht. Das erlaubt Rückschlüsse auf den Entstehungsort der Brocken im jungen Sonnensystem. Wissenschaftler unterscheiden hier zwei verschiedene Meteoriten-Reservoirs, die es wenige Millionen Jahre nach Entstehung der Sonne gegeben haben muss: kohlenstoffarme Gesteine aus dem inneren Sonnensystem und kohlenstoffreichere von dessen Rand.

Zu der dafür nötigen Trennung der protoplanetaren Materiallager wäre Jupiter im Stande gewesen, wenn sich sein Kern früh gebildet hätte, argumentieren Forscher seit Längerem. Das Team um Kruijer meint nun, starke Indizien dafür präsentieren zu können: Mit Hilfe des Alters der verschiedenen Meteoriten-Proben konnten die Wissenschaftler zeigen, dass die beiden Reservoirs im Zeitraum zwischen einer Million und etwa vier Millionen Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems getrennt waren. Das passt aus Sicht der Forscher sehr gut zu einer frühen Entstehung des Jupiters. Nach spätestens vier Millionen Jahren hat er demnach eine Lücke in die Staubscheibe gesaugt und ließ Meteoriten ins innere Sonnensystem passieren.

Nach wie vor sind aber auch andere Erklärungen für die Trennung der Materiereservoirs denkbar. Vielleicht habe man noch eine naive Vorstellung davon, wie sich die Gesteinsbrocken im jungen Sonnensystem bewegt haben, sagte etwa der nicht an der Studie beteiligte Astronom Kevin Walsh der "Washington Post". Es sei also nach wie vor vorstellbar, dass der Jupiter erst später entstanden sei.

Sollte hingegen die Interpretation der Münsteraner Forscher zutreffen, könnte das eine Erklärung dafür liefern, wieso es im Sonnensystem keine Super-Erden gibt. Diese besonders großen Felsplaneten haben Astronomen in zahlreichen anderen Sternsystemen entdeckt, wo sie ihren Stern oft auf engen Bahnen umkreisen. In unserer unmittelbaren Nachbarschaft könnte hingegen der junge Jupiter verhindert haben, dass das dafür nötige Material rechtzeitig zur Planetenentstehung in die inneren Regionen des Sonnensystems gelangte.