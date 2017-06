80 % von einem Fünfeck, aber kein Viereck - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

© Norbert Treitz

Schneiden Sie das auch aus Karton aus und legen Sie es als Puzzle! Konstruktionshinweis: Alle Winkel und Längenverhältnisse leiten sich aus den regelmäßigen Fünfecken mit ihren Diagonalen her. Dass man gerade als Flächenverhältnis so relativ einfach 4:5 hinbekommt, liegt natürlich auch am goldenen Schnitt.

Beim Tarquin-Verlag kann man es auch in ähnlicher Form als "Puzzle of Pythagoras" kaufen. Es ist nahe verwandt mit Dudley Langfords Zerlegung des großen Fünfecks in 5 kleine (Frederickson Dissections 17.17).