Adam & Eva - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

Wenn man annimmt, dass die Menschen jeweils nach einigen Jahrzehnten sterben, verdoppelt sich die Kopfzahl unter den angegebenen Voraussetzungen alle 20 Jahre. (Das stimmt exakt, wenn man die über 20-Jährigen nicht mitzählt, und auf jeden Fall ungefähr.) Das bedeutet einen Faktor 1000 alle 200 Jahre, also 1 Milliarde nach 600 Jahren. Für den letzten noch fehlenden Faktor 3 braucht man etwa weitere anderthalb Generationen. Insgesamt dauert es also 630 Jahre.

Wie groß ist dabei der jährliche Geburtenüberschuss? (Tipp: bei 1 % Überschuss verdoppelt sich die Kopfzahl alle 69 Jahre, wie wir bei den Sauriern gelernt haben.)

69:20 ist rund 3,5. Es sind also "nur" 35 mehr Geburten als Todesfälle pro 1000 Einwohner und pro Jahr. Das hört sich harmlos an. Ebenso sind 4 Kinder pro Familie zwar heute bei uns in Europa weit über dem Durchschnitt, aber in früheren Zeiten haben die Frauen in Europa durchaus mehr Kinder geboren, nur sind die meisten von diesen schon sehr jung gestorben, oft bereits kurz nach der Geburt. Kann man (und frau!) sich vorstellen, dass es noch vor 100 Jahren völlig normal war, dass eine Frau 20 Jahre lang pausenlos abwechselnd schwanger war und Kinder gestillt hat? Bei Rechenaufgaben zur Bevölkerungsstatistik vergisst man zu leicht, von welchen Schicksalen dabei die Rede ist. Lesen Sie hierzu auch die beiden Briefe, die G. E. Lessing am 31.12.1777 und am 10.1.1778 über den Tod seines neugeborenen Sohnes und den seiner Frau geschrieben hat.

Zum Schluss etwas weniger ernsthaft, aber um so absurder: Was wäre, wenn Eva vor 6000 Jahren gelebt und ihre Töchter, Enkelinnen etc. ihre Anzahl alle 20 Jahre verdoppelt hätten?

Nun geben wir uns nicht mehr mit Zahlwörtern wie "Millionen" und "Milliarden" ab, sondern flüchten uns in die Schreibweise mit Zehnerpotenzen. 6000 Jahre bedeuten 300 Generationen und damit auch 300 Verdopplungen, also 30 Vertausendfachungen, also 90 Verzehnfachungen. Rechnen wir pro Mensch 50 kg, so wären das 0,5·1092 kg Menschen.

Die Erde wiegt aber nur 6·1024 kg, die Sonne immerhin das 300000-fache, also 2·1030 kg, die Galaxis hat etwa 100 Milliarden solcher Sterne, und innerhalb des sichtbaren Teiles des Universums schätzt man 100 Milliarden solcher Galaxien, das sind dann einige 1052 kg, es fehlen also immer noch 40 Zehnerpotenzen bis zu 1092 kg.