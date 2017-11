Charly und seine zwei Freundinnen - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Charly hat zwei Freundinnen und kann sich nicht zwischen ihnen entscheiden. Eine wohnt in Oberbarmen, die andere in Vohwinkel, er zwischen diesen beiden Endstationen der Schwebebahn, in Elberfeld. Um das Schicksal entscheiden zu lassen, geht er zu ganz unregelmäßigen Zeit zum Bahnhof und nimmt jeweils die Bahn, die als nächste kommt. Nach einigen Monaten wundert er sich, dass er viel öfter in Oberbarmen war als in Vohwinkel, obwohl natürlich die Züge in beiden Richtungen gleich oft fahren. Wie kann das sein?