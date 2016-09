Der Greifarm - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

© iStock / nicolas

Ein Roboter mit einem superflinken Greifarm legt eine rote Kugel von einem linken Topf in den rechten und wieder zurück. Für die \(n\)-te Umlagerung benötigt er dabei jeweils \(2^{-n}\) Sekunden, also für die erste – von links nach rechts – eine halbe Sekunde, für die zweite von rechts nach links eine Viertelsekunde und so weiter. Er ist also nach einer Sekunde mit unendlich vielen Umlagerungen fertig. Aber in welchem Topf befindet sich die rote Kugel nach dieser Sekunde? Welches Naturgesetz kann uns davor bewahren, dieses Rätsel ernst nehmen zu müssen?