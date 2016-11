Fermat und Torricelli - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

© iStock / nicolas

(Ausschnitt)

Wenn man an die Seiten eines (hier gelben) Dreiecks je ein gleichseitiges Dreieck nach außen anbaut, so sind die (blauen) Strecken zwischen deren Außen-Ecken und den gegenüberliegenden Seiten des Dreiecks gleich lang und schneiden sich alle drei in einem Punkt unter je 60o, so dass von diesem Schnittpunkt aus die Sehwinkel zu den Dreiecksseiten je 120o oder auch 60o groß sind.

© Norbert Treitz

(Ausschnitt)

Zeigen Sie bitte möglichst einfach, warum das so sein muss.