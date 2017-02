Freitag der Dreizehnte - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Im julianischen Kalender folgt auf 3 Jahre mit 52 Wochen und 1 Tag ein Jahr mit 52 Wochen und 2 Tagen. 4 aufeinander folgende Jahre haben also 5 überzählige Tage, und daher ist in 28 aufeinander folgenden Jahren jeder "Kalendertag" (d. h. Kombination aus Tages- und Monatsnummer) genau viermal auf jeden Wochentag gefallen, außer dem 29. Februar, der auf jeden Wochentag einmal gefallen ist.

Damit herrscht völlige Gleichberechtigung aller Wochentage im julianischen Kalender, jedenfalls wenn man über Vielfache von 28 Jahren mittelt.

Im gregorianischen haben wir dagegen eine Periodizität von 400 Jahren.

Wir machen eine Liste aller Tage für 400 Jahre. Wenn wir das "zu Fuß" machen, spart es eine ganze Menge Schreibarbeit, wenn wir in jedem Jahrhundert 3 mal 28 aufeinander folgende Jahre überspringen, in denen sich alles wiederholt.

Mit dem Computer sieht da so aus:

w:=1{montag};

for i:=0 to 6 do wo[i]:=0;

for j:=2001 to 2400 do {400 Jahre}

for m:=1 to 12 do {12 Monate}

begin

case m of {Monatslaengen}

1,3,5,7,8,10,12:z:=31;

4,6,9,11:z:=30;

2:if (j mod 4=0) and (not (j=2100))

and (not (j=2200)) and (not (j=2300)) then z:=29 else z:=28;

end {of case};

for t:=1 to z do {Tage im}

begin

if t=13 then wo[w]:=wo[w]+1;

w:=w+1;

if w>6 then w:=0;

end;

end;

for i:=0 to 6 do writeln(wo[i]);