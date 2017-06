Gleichseitig auf Parallelogramm - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

Ja. Das sieht man am leichtesten, wenn man sich klar macht, dass die schmalen roten Dreiecke kongruent sind. Zwei ihrer Seiten sind gleich und der zwischen ihnen liegende stumpfe Winkel auch; er ist nämlich in jedem Fall gleich 120o plus den spitzen Winkel des Parallelogramms. Ein schmales rotes Dreieck geht in das andere über, wenn man es um jeweils 60o um die linke obere bzw. die untere Ecke dreht