Halbe Fässer - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Norbert Treitz ist pensionierter Professor für Didaktik der Physik an der Universität Duisburg-Essen.

Rudi Reblaus vererbt an seine drei Söhne (wie das in Denkaufgaben eben so ist) 21 Fässer, von denen 7 voll, 7 halb voll und 7 leer sind.

Es soll jeder 7 Fässer und 1/3 des gesamten Weins bekommen. Geht das ohne Umfüllen?