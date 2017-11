Hexominos als Würfelnetze - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

© Norbert Treitz

(Ausschnitt)

Es gibt also (diese) zwölf Würfelnetze, die hier bunt ausgemalt sind. Die anderen Hexominos bedecken mindestens eine Würfelseite mehrfach und lassen zum Ausgleich andere offen.

Thiele und Haase bringen die Frage in ihrem Buch "Der verzauberte Raum", finden aber nur 11 Würfelnetze. Das ist kein Wunder, denn sie zeichnen 10 Hexominos und irrtümlich ein Pentomino und packen noch zwei Druckfehler (betreffend die Zahl der Quadrate in einem Hexomino und die Seitenzahl mit der Lösung) in den kurzen Text (ich werde mich hüten, aus dem Glashaus heraus über Druckfehler anderer Leute zu spotten, aber man kann es auch übertreiben). Trotzdem ist die Frage hübsch!

Eine andere Sache ist die Bezeichnung "Würfelnetz" für das Schnittmuster. Sie würde viel besser zu der Darstellung der Würfelkanten als Graph (Schlegel-Diagramm) passen, aber auch in der Mathematik halten sich Bezeichnungen, die nicht zu Ende gedacht sind, sehr lange.