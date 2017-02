Karten umdrehen - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

Es sind genau die Quadratzahlen, die eine ungerade Anzahl von Teilern haben (die Eins und die Zahl selbst mitgezählt).

Das ist auf den ersten Blick gar nicht so klar. Eine Primzahl \(a\) hat die Teiler 1 und \(a\), also zwei. Ein Produkt aus zwei Primzahlen \(a\) und \(b\) hat 1, \(a, b\) und \(ab\), also vier Teiler. Ein Quadrat \(a^2\) einer Primzahl \(a\) hat die Teiler 1, \(a\) und \(a^2\), also drei.

Allgemein hat eine Zahl mit der Primfaktorzerlegung \(a^k \cdot b^\ell \cdot c^m \dots\) mit den Primzahlen \(a, b, c \dots\) und ihren Exponenten \(k, \ell, m \dots\) die Anzahl \((k + 1)\cdot(\ell + 1)\cdot(m + 1) \dots\) von Teilern. Ein Produkt natürlicher Zahlen kann nur ungerade sein, wenn alle Faktoren ungerade sind, also alle \(k, \ell, m \dots\) gerade. Das trifft aber genau für die Quadratzahlen zu. (Dazu zählen auch Zahlen mit dem Faktor (zum Beispiel) \(a^4\), denn auch \(a^4=(a^2)^2 \) ist eine Quadratzahl.)

In diesem Bild zeigt jede Zeile (zur besseren Übersicht nur) 50 Karten nach jeweils einer Reihe von Umklappungen: