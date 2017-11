Ketchup - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Norbert Treitz war pensionierter Professor für Didaktik der Physik an der Universität Duisburg-Essen.

Die kreisrunde Tischdecke hat leider in der Mitte einen großen Ketchup-Fleck. Aus Gründen, denen wir hier nicht nachgehen wollen, soll sie in zueinander kongruente (also flächen- und formgleiche) Stücke zerschnitten werden, von denen die Hälfte frei von diesem Fleck ist.