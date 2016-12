Konvexe Deltaeder - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Tipp anzeigen

Viele Polyeder kann man sich besonders einfach vor Augen führen, in dem man sie aus kleineren zusammensetzt und dabei Oberflächen-Teile einspart. Aus einem Würfel (6 Quadrate) und einer 4-Pyramide (4 Dreiecke, 1 Quadrat) kann man ein Haus mit Dach bauen, das nur noch 5 Quadrate und 4 Dreiecke hat. Einige der acht gesuchten konvexen Deltaeder kann man sich auch so erzeugt denken. Man muss aber dabei aufpassen, dass keine Dreiecke zu Rauten verschmelzen und dass die Polyeder überhaupt konvex werden. Wenn man zum Beispiel auf alle 6 Quadrate des Würfels gleiche Pyramiden setzt, so hängt es von deren Höhen ab, ob der entstehende Stern konvex wird oder nicht. Als Grenzfall zwischen beiden tritt das Rhombendodekaeder auf, das zwar konvex ist, aber von (12) Rauten statt von (24) Dreiecken begrenzt wird. Sind die Dreiecke gleichseitig, so ist der Stern nicht konvex.

© mit frdl. Gen. von Norbert Treitz

Drei der gesuchten Deltaeder sind reguläre (platonische) Polyeder, drei sind Doppelpyramiden, eines gehört beiden dieser Klassen zugleich an. Zwei weitere (aus 14 bzw. 16 Dreiecken) kann man (ebenfalls) durch Anbauen von Pyramiden an andere Polyeder erzeugen. Das letzte Deltaeder besteht aus 12 gleichseitigen Dreiecken; man bekommt es vielleicht am ehesten, wenn man aus je 6 Dreiecken zwei offene Schiffchen baut und die dann zusammenfügt.