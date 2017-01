Magisches Quadrat 4x4 - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

© Norbert Treitz

(Ausschnitt)

Die Ecken und das mittlere Quadrat werden also "umgedreht". Dabei bilden nach wie vor die jeweils zueinander punktsymmetrischen Zahlen die Summe 17:

© Norbert Treitz

(Ausschnitt)

Damit ist auch klar, dass beide Diagonalen die Summe 34 haben:

© Norbert Treitz

(Ausschnitt)

Aber auch die Paare von "Halbdiagonalen", wenn man so sagen kann, haben diese Summe.

Die Zeilen und Spalten erfüllen auch unsere Forderung:

© Norbert Treitz

(Ausschnitt)

Schließlich haben auch noch die Viertelquadrate diese Summe:

© Norbert Treitz

(Ausschnitt)

Und auch noch die Ecken der 3x3-Quadrate:

© Norbert Treitz

(Ausschnitt)

Alle diese Eigenschaften (außer dem Rezept selbst) bleiben erhalten, wenn man das Quadrat spiegelt, so dass z. B. unten die Jahreszahl 1514 erscheint. Albrecht Dürer hat in seinem Kupferstich "Melencolia I" aus dem genannten Jahr dieses Quadrat verewigt. Bei ihm sind aber nur die mittleren Spalten vertauscht, so dass nicht alle Bedingungen erfüllt sind:

© Albrecht Dürer: Melencolia I, 1514 / public domain

(Ausschnitt)

Das sind zwei von den 7040 Möglichkeiten, die Zahlen von 1 bis 16 in ein magisches Quadrat zu setzen. Wenn man die Spiegelungen nicht mitzählt, sind es immer noch 1/8 davon, also 880. Das ist natürlich ein Klacks verglichen mit den 16! = 20922789888000 Möglichkeiten, die Zahlen 1 bis 16 irgendwie in ein Quadrat zu setzen.

Der ganze Kupferstich sieht übrigens so aus: