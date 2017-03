Möbiusband - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

Das Möbiusband hat zwar an jeder Stelle eine Ober- und eine Unterseite, aber eine Ameise könnte der Länge nach herumlaufen und dabei sozusagen ihre eigenen Fußspuren von unten sehen – Escher hat das wunderbar gezeichnet. In diesem Sinne ist das Möbiusband also einseitig und hat auch nur eine Randlinie. Beim Aufschneiden entlang der Mittellinie bekommt man ein zweiseitiges Band mit einer vollen Verdrehung, beim Drittelungsversuch bekommt man aus den "beiden" (?) Randstücken ein solches zweiseitiges Band, aber um die Mittellinie herum bleibt ein schmaleres Möbiusband der bisherigen Länge übrig.

© mit frdl. Gen. von Norbert Treitz