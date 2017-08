Plüschhund - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

Natürlich um mehr. Wenn Sie es genauer wissen wollen, bekommen Sie es mit dem Kehrwert einer Winkelfunktion zu tun.

Honsberger hat diese Frage, die einen für mehrere Sekunden oder gar Minuten verunsichern kann, immerhin als "an old chestnut" in seine Sammlung "In Polyá's Footsteps" aufgenommen.