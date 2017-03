Raumfüllung? - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

Den unbegrenzt großen Kristall kann man lückenlos in Würfel zerlegen, nicht aber in regelmäßige Tetraeder. Damit liefert der Würfel die Raumerfüllung des "unendlichen" Kristalls (also 74%), das Tetraeder mit seinen 78% aber nicht.

Dass man den Raum in unregelmäßige Tetraeder zerlegen kann, sieht man z. B. an der möglichen Zerlegung des Würfels in 6 Tetraeder, die aber mit den regelmäßigen nur die Eckenzahl (usw.) gemeinsam haben.

Dass das regelmäßige Tetraeder 4/22,8 Kugeln an seinen Ecken ausschneidet, kann man mit dem Seiten-Cosinus-Satz und der Flächenformel des Kugeldreiecks herausbekommen.