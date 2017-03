Raute im Sehnenviereck - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

© Norbert Treitz

(Ausschnitt)

Mit den markierten Winkeln sieht man, dass aus der Ähnlichkeit von BFH und FDK folgt, dass KEH gleichschenklig ist. Also schneiden sich die Diagonalen von Viereck GHJK in der Mitte M von KH. Aus den gleichen Überlegungen, jetzt angewendet auf die Spitze E statt F, ist zu sehen, dass der Schnitt auch die Mitte von GJ ist, also ist GHJK eine Raute.