Rechtwinklige Seitenhalbierende - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Wegen des Thaleskreises wird das untere rechtwinklige Dreieck in zwei gleichschenklige geteilt. Das untere Drittel der Seitenhalbierenden zu \(c\) ist also halb so lang wie \(c\) und damit die ganze Seitenhalbierende anderthalb mal so lang wie \(c\) selbst.

Die getönten rechtwinkligen Dreiecke sind zueinander im Verhältnis –1:2 gestreckt (wegen der Mittelparallele zu \(c\)). Wendet man den pythagoreischen Satz auf alle 4 rechtwinkligen Dreiecke an und addiert einiges, so findet man \[c^2={a^2+b^2 \over 5} \; .\]