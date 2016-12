Reguläre Polyeder - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

3 Dreiecke an jeder Ecke

In der Ebene bringen 3 gleichseitige Dreiecke je 60o mit, in der Tangentialfläche der Kugel werden für die Kugeldreiecke daraus 360o/3 = 120o, also pro Ecke eines Dreiecks 60o Überschuss und für alle drei Ecken 180o. Der Flächenanteil des Kugeldreiecks an der gesamten Kugeloberfläche ist daher 180/720 = 1/4. Die Kugeloberfläche reicht also für 4 solche Dreiecke, und wenn wir annehmen, dass diese sich nicht teils überlappen und das durch Lücken ausgleichen (was wegen der Symmetrie nicht zu erwarten ist, durch unsere Rechnung aber nicht ausgeschlossen wird) finden wir, dass das Polyeder, bei dem in jeder Ecke 3 gleichseitige Dreiecke zusammen treffen, 4 Flächen hat. Es ist das reguläre Tetraeder:

4 Dreiecke an jeder Ecke

In der Ebene bringen 4 gleichseitige Dreiecke je 60o mit, in der Tangentialfläche der Kugel werden für die Kugeldreiecke daraus 360o/4 = 90o, also pro Ecke eines Dreiecks 30o Überschuss und für alle drei Ecken 90o. Der Flächenanteil des Kugeldreiecks an der gesamten Kugeloberfläche ist daher 90/720 = 1/8. Die Kugeloberfläche reicht also für 8 solche Dreiecke, und mit denselben Annahmen wie oben finden wir, dass das Polyeder, bei dem in jeder Ecke 4 gleichseitige Dreiecke zusammen treffen, 8 Flächen hat. Es ist das reguläre Oktaeder:

5 Dreiecke an jeder Ecke

3 Vierecke an jeder Ecke

In der Ebene bringen 5 gleichseitige Dreiecke je 60mit, in der Tangentialfläche der Kugel werden für die Kugeldreiecke daraus 360/5 = 72, also pro Ecke eines Dreiecks 12Überschuss und für alle drei Ecken 36. Der Flächenanteil des Kugeldreiecks an der gesamten Kugeloberfläche ist daher 36/720 = 1/20. Also hat das Polyeder 20 Flächen. Es ist das reguläre Ikosaeder:

In der Ebene bringen 3 Quadrate je 90o mit, in der Tangentialfläche der Kugel werden für die Kugelvierecke daraus 360o/3 = 120o, also pro Ecke eines Vierecks 30o Überschuss und für alle vier Ecken 120o. Der Flächenanteil des Kugelvierecks an der gesamten Kugeloberfläche ist daher 120/720 = 1/6. Die Kugeloberfläche reicht also für 6 solche Quadrate, und das Polyeder, bei dem in jeder Ecke 3 Quadrate zusammen treffen, hat 6 Flächen. Es ist das reguläre Hexaeder, also der Würfel:

3 Fünfecke an jeder Ecke

In der Ebene bringen 3 regelmäßige Fünfecke je 108o mit, in der Tangentialfläche der Kugel werden für die Kugelfünfecke daraus 360o/3 = 120o, also pro Ecke eines Dreiecks 12o Überschuss und für alle 5 Ecken eines Fünfecks 60o. Der Flächenanteil des Kugelfünfecks an der gesamten Kugeloberfläche ist daher 60/720 = 1/12. Die Kugeloberfläche reicht also für 12 solche Fünfecke, also hat das Polyeder 12 Flächen. Es ist das reguläre Dodekaeder:

Die hier beschriebenen konvexen regulären Polyeder heißen auch platonische Körper. Es gibt von ihnen genau diese 5, manche Autoren zählen aber auch noch die vier Sternpolyeder von Kepler und Poinsot – die also nicht konvex sind – zu den regulären Polyedern. Platon hat die 5 konvexen in seinem Weltentstehungsmythos, dem Dialog "Timaios", den 4 Elementen und einer 5. Substanz (später Äther genannt) zugeordnet und ist damit zum Namenspatron dieser Polyeder geworden. Die antiken "Elemente" (gr. stoicheia) Erde, Wasser, Luft, Feuer entsprechen in der heutigen Naturbeschreibung weitgehend den Aggregatzuständen Feststoff, Flüssigkeit, Gas und Plasma (das ist ein Gas mit vielen freien Ionen und Elektronen). Der das Licht und die anderen elektromagnetischen Wellen leitende "Äther" wurde angeblich abgeschafft, nachdem in dem berühmten Experiment von Michelson und Morley eine Relativbewegung zur Erde nicht gefunden wurde. In Wirklichkeit wurde der Äther eher durch das Vakuum ersetzt, das gar nicht so leer ist ist, wie der Name behauptet, es ist lediglich luftleer, und auch das nur im theoretischen Grenzfall.

Euklids "Stoicheia" ("Elemente") ist das erste axiomatisch durchgeführte Mathematikbuch und behandelt auf ziemlich penetrante Weise die (heute nach ihrem Autor benannte) Elementargeometrie und einiges aus der Zahlentheorie. Es gipfelt immerhin in der Beschreibung des regulären Dodekaeders. Man kann den kulturellen Wert dieses Werkes gar nicht hoch genug einschätzen und trotzdem der Meinung sein, dass es eine Grausamkeit war, es bis ins 19. Jahrhundert als Schulbuch zu missbrauchen.

