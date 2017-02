Satz von Miquel - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

© iStock / nicolas

Beweisen Sie: Ist \(A'\) irgendein Punkt auf der Seite \(BC\) eines Dreiecks, entsprechend \(B'\) auf \(AC\) und \(C'\) auf \(AB\), so schneiden sich die Kreise durch \(A\), \(B\) und \(C'\), durch \(A'\), \(B\) und \(C\) sowie durch \(A\), \(B'\) und \(C\) in genau einem Punkt.