Schwerpunkt des Becherglases - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Norbert Treitz ist pensionierter Professor für Didaktik der Physik an der Universität Duisburg-Essen.

Wenn man ein Becherglas allmählich füllt, wandert der gemeinsame Schwerpunkt von Glas und Füllung erst nach unten und dann wieder nach oben. Zeigen Sie bitte, dass er seine tiefste Position durchläuft, wenn er sich mit dem Flüssigkeitsspiegel (also deren Grenzfläche zur Luft) trifft. Ohne Analysis ("No calculus, please!").