Tetraeder im Würfel - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

© Norbert Treitz

(Ausschnitt)

© mit frdl. Gen. von Norbert Treitz

© mit frdl. Gen. von Norbert Treitz

Die Kante des Tetraeders ist so lang wie die Flächendiagonale des Würfels mit der Kantenlänge \(a\), also \(a\sqrt{2}\).

Das Volumen ist 1/3 des Würfelvolumens, was man am einfachsten daran sieht, dass an vier Seiten Pyramiden vom Würfel abgeschnitten werden können, die jeweils 1/6 des Würfelsvolumens wegnehmen.

Mit dem Pythagoras-Satz findet man die Oberfläche \(4a^2\sqrt{3}\).