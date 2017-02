Tödliche Logik im Kloster - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

Falls genau ein Mönch krank ist, so ist er der einzige, der keinen roten Fleck sieht. Da er aber weiß, dass mindestens einer krank ist, muss er daraus folgern, dass er selbst es ist, und er stirbt an diesem Tag wegen dieser Kenntnis.

Wenn genau 2 krank sind, so sehen die beiden je einen roten Fleck und nehmen am ersten Tag an, es gäbe möglicherweise nur einen Kranken, sie selbst können also gesund sein. Wenn aber bis zum 2. Tag noch keiner gestorben ist, müssen es mehr als einer sein, und die beiden folgern, dass sie auch krank sind.

Wenn am n-ten Tag die Kranken nur n–1 rote Flecken sehen, merken sie, dass sie krank sind, und sterben an diesem Tag.

Die Aufgabe erinnert etwas an die unerwartete Hinrichtung (oder auch Klassenarbeit, was für manche Leute genauso schlimm zu sein scheint), hat aber im Gegensatz zu ihr nichts auch nur scheinbar Paradoxes an sich.

D. Wells bringt sie als Nr. 347 in seinen Puzzles, aber in der Version mit ungetreuen Ehefrauen, die von ihren Männern ermordet werden. Diese tun das genau dann, wenn sie (jeweils über ihre eigene Frau als Letzte) Gewissheit erhalten, weil der Wesir (es spielt im alten Orient) die Gesamtzahl der untreuen Frauen bekannt gegeben hat und weil jeder stets über die Eheverhältnisse genau aller anderen Bescheid weiß, wie das so üblich ist.

Aber was hat Mord aus Eifersucht mit Logik zu tun? Entweder liebt man die Frau, dann bringt man sie nicht um, oder man liebt sie nicht, warum soll man dann eifersüchtig sein? Aber das ist ein weites Feld, um den Autor von Effie Briest zu zitieren. Man kann übrigens darüber streiten, ob ein Rätsel, in dem untreue Frauen von ihren Männern ermordet werden, eher frauen- oder eher männer-feindlich ist. Eine Gesellschaft, in der es von Männern geradezu erwartet wurde, dass sie dann morden oder sich duellieren, war auf jeden Fall menschenfeindlich.