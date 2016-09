Unendlich viele Schritte vor dem ersten? - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Norbert Treitz ist pensionierter Professor für Didaktik der Physik an der Universität Duisburg-Essen.

Unter den Paradoxa Zenons ist vielleicht das schlimmste, das Aristoteles unter dem Stichwort "Dichotomie" ("Zweiteilung") als das erste referiert: Eine Bewegung kann gar nicht stattfinden, weil sie nicht (in endlicher Zeit) in Gang kommen kann; denn bevor etwas irgendwo ankommt, muß es erst einmal den Mittelpunkt der Strecke erreichen, und bevor es das tut, muß es den Mittelpunkt der ersten Hälfte erreichen, und so weiter ad infinitum.

Ist das stichhaltig?