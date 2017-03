Vier Asse - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

Wenn ich schon so frage, haben wohl beide Unrecht.

Geben wir den Karten eigene Namen, zum Beispiel Herz, Karo (beide rot), Pik und Kreuz (beide schwarz). Es gibt ohne Beachtung der Reihenfolge, in der sie gezogen werden, 6 verschiedene Kombinationen, und nur 2 davon sind gleichfarbig. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist also nur 1/3. Ich will Sie ja nicht zu unfairen Wetten anstiften, aber der Verlierer könnte gut und gerne an Pechsträhnen glauben, wenn er so oft verliert, jedenfalls wenn er Eddy oder Freddy heißt (oder so denkt).

Noch einfacher (und trotzdem korrekt) kann man es einsehen, wenn man nach dem Ziehen der ersten Karte, bei der ja noch alles "gut gehen kann", fragt: Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt nun eine Karte mit der gleichen Farbe wie die zuerst gezogene? Und die Antwort ist einfach: es muss genau eine bestimmte der drei übrigen Karten sein. Einfacher kann es kaum sein!

Dieses Rätsel ist an Tücke kaum zu überbieten, denn vor dem Tipp sieht es nach einer Entscheidung aus, die knifflig genug ist, aber dann sind beide Antworten falsch: Es genügt nicht, sozusagen die gezogenen Karten zu betrachten. Und dann kommt die niederschmetternd einfache und klare Lösung!